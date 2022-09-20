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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:32

В Москве из-за ветра повалены около сотни деревьев, повреждены десятки машин

В Москве из-за ветра повалены около сотни деревьев, повреждены десятки машин
Фото: АГН "Москва"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сильный ветер с порывами свыше 20 м/с привел к падению в Москве порядка сотни деревьев за последние сутки, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"Механические повреждения в разных районах города получили более 75 автомобилей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за ливня и шквалистого ветра в Москве до 21:00 понедельника действовал предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Городские службы из-за неблагоприятных погодных условий работали в усиленном режиме. Москвичам в непогоду рекомендовали избегать пребывания на улице.

Данных о пострадавших из-за шквалистого ветра в Москве не поступало.

Москва
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