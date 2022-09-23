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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Половина месячной нормы осадков может выпасть в выходные дни в Москве

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - До половины месячной нормы осадков выпадет в ближайшие выходные дни в Москве, на следующей неделе тоже ожидаются дожди, сообщил "Интерфаксу" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Характер погодных условий будет обусловлен прохождением обширного циклонического вихря, поэтому в предстоящие выходные дни погода будет облачной и дождливой", - сказал Синельников. При этом, по его словам, "количество осадков может быть весьма существенным, мы ожидаем, что за двое суток в столице" оно может составить до 30-40 мм, "это примерно половина месячной нормы".

Дождь, по прогнозу синоптика, начнется предстоящей ночью, осадки могут прекратиться только через сутки или даже к вечеру воскресенья.

Температура воздуха в Москве в ночь на субботу составит 7-9 градусов, по области 5-10, днем в субботу 8-10 градусов, по области от 6 до 11. Ветер северный, северо-западный, до 4-9 м/с.

Температура воздуха в воскресенье ожидается 7-9 градусов, дожди сохранятся, ветер приобретет порывистый характер в тыловой части циклона и будет составлять 5-10 м/с.

"Погода такая очень ненастная, дождливая и ветреная, настоящая осень", - сказал Синенков.

"Понедельник мы ожидаем без существенных осадков, но уже в ночь на вторник начнутся кратковременные дожди, а в середине и в конце недели - вторник, среда, четверг - в центр европейской части России приходит новый циклон, поэтому дожди снова приобретут продолжительный и временами интенсивный характер", - сообщил Синенков.

Москва
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