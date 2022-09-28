Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября

Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Столичные фонтаны прекратят свою работу в субботу, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в среду.

"В этом году завершим сезон работы фонтанов в субботу, 1 октября. После того, как все сооружения выключат, специалисты комплекса городского хозяйства промоют их со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и приступят к мероприятиям по консервации", - рассказал Бирюков.

По его словам, установки со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами зимой защитят специальными конструкциями.

"На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" поставят защитные металлические щиты. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают специальными экранами", - пояснил заммэра.

Бирюков добавил, что в межсезонье на фонтанах при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут диагностику гидравлики.

В Москве около 600 фонтанов, в их числе традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.