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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Московские МФЦ работают в штатном режиме

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Все центры госуслуг в столице работают в обычном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московских МФЦ.

"Центры госуслуг "Мои Документы" работают в штатном режиме. Получить необходимые услуги можно во всех офисах "Мои Документы"", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что районные центры открыты с 08:00 до 20:00, флагманские офисы ЮАО, ЮЗАО, ЦАО, ВАО, ЮВАО, САО, СЗАО и Дворец госуслуг – с 10:00 до 22:00.

Ранее появилась информация о том, что в МФЦ произошел сбой в базе, отвечающей за загранпаспорта. Так, были невозможны оформление, прием и выдача документов.

Москва МФЦ
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