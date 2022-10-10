Аренда офисов в Москве подешевела на 7%

Доля свободных площадей на начало октября составляет 10,3%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Москве ставки аренды на офисном рынке снизились на 7%, предпосылок для резких изменений тренда до конца года нет, следует из отчета, который по итогам 3 квартала 2022 года подготовили аналитики CMWP.

"Разрыв между запрашиваемыми и реальными ставками аренды, по которым собственник готов закрыть сделку, увеличивается. Мы ожидаем что до конца года крупнейшие арендаторы качественных офисов примут решения о сокращении площадей или выходе из договора аренды. Отражение текущей ситуации на ставках аренды и доле свободных площадей мы увидим уже в первом полугодии 2023 года", - прокомментировала ситуацию Наталья Никитина, международный партнер, руководитель департамента офисной недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP).

Средневзвешенная ставка аренды за период с января по октябрь 2022 года составляет 20 733 рублей за кв. м в год, что на 7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Доля свободных площадей по состоянию на начало октября составляет 10,3%. Показатель вырос почти на 2,5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Для сравнения - еще в августе прирост составлял 1,3 п.п. Эксперты CMWP прогнозируют, что по итогам 2022 года уровень вакансии увеличится до 11,8%. По итогам 2023 - до 14%.

Новое строительство по итогам трех кварталов текущего года меньше показателя аналогичного периода 2021 года на 59%.

"В целом, влияние рыночных механизмов на офисный рынок ослабнет, а волюнтаристские решения будут определять объемы нового строительства. Катализатором ввода будут либо наличие потенциального пользователя здания, либо важность проекта в контексте комплексного развития территорий, причастности к госпроектам, интеграции в госпрограммы", - прогнозирует старший аналитик Commonwealth Partnership (CMWP) Полина Афанасьева.