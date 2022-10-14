Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Московские дороги вторично помоют шампунем перед зимой

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Объекты улично-дорожной сети столицы в субботу помоют с применением специального средства, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.

"В соответствии с утвержденным графиком в субботу тщательно промоем все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По информации заммэра, в недоступных для техники местах работы будут выполняться вручную комплексными бригадами коммунальных служб.

"Мойка дорог со специальным шампунем традиционно проводится весной и осенью, она помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", - пояснил Бирюков.

Он заверил, что моющее средство совершенно безопасно, полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.

"К промывке приступим после 10 утра. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавил глава комплекса городского хозяйства.

Первая предзимняя промывка московских дорог шампунем прошла в субботу, 8 октября.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Туман окутает Москву ночью

Туман окутает Москву ночью
Пандемия коронавируса

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве выросло почти в два раза

Суд изъял в пользу государства офис "Мемориала" в Москве

Суд изъял в пользу государства офис "Мемориала" в Москве

Новую станцию построят на Кольцевой линии московского метро

Четыре человека пострадали из-за падения деревьев в Москве

В Москве во вторник ветер усилится до 17 метров в секунду при порывах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });