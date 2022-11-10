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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Новое здание Совета Федерации сдали в центре Москвы

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса Совета Федерации на Большой Дмитровке, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"В новом здании будут организованы рабочие места для сенаторов и сотрудников аппарата Совета Федерации, которые временно размещены в корпусе на Новом Арбате из-за нехватки помещений в основном здании на Большой Дмитровке. На данный момент построенный объект получил все необходимые разрешительные документы для начала его эксплуатации", - сказал глава ведомства Игорь Войстратенко.

Объект расположен по адресу: улица Большая Дмитровка дом 24, строение 2. Общая площадь строения, которое соединено с главным зданием переходом, составляет более 15 тыс. кв. м. Территорию вокруг благоустроили.

На трех подземных уровнях семиэтажного здания организована парковка для служебных автомобилей на 86 машино-мест, комнаты для водителей и пост охраны. Со второго по шестой этаж размещены рабочие кабинеты сенаторов и комнаты для сотрудников аппарата, залы для заседаний комитетов и переговорные. В здании установлено семь лифтов, на первом этаже будет кафе на 96 посадочных мест.

Разрешение на строительство нового корпуса Совета Федерации было выдано Мосгосстройнадзором в 2019 году.

Москва Совет Федерации
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