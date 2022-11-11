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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В Москве спрос на недвижимость бизнес-класса вырос на 63% за III квартал

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Москве спрос на недвижимость бизнес-класса с июля по сентябрь увеличился на 63% по сравнению со II кварталом, подсчитали в международной консалтинговой компании Kalinka Group.

"В III квартале 2022 года была заключена 4031 сделка с недвижимостью бизнес-класса, что на 63% выше показателя "провального" II квартала 2022 года", - говорится в исследовании.

Эксперты уточнили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос ниже на 36%. Также объем продаж за отчетный период составил 249 тысяч кв.м. Это на 71% выше, чем за прошлый квартал. Всего с начала года продали 12,5 тысячи лотов на 771,8 тысячи "квадратов".

По данным экспертов, на продажу за квартал выставили 137 комплексов с квартирами и апартаментами. Объем предложения вырос до 1 246 тысяч кв.м - это на 6% больше, чем в предыдущем квартале. Общее количество лотов - более 18,6 тысячи, что на 7% выше, чем во II квартале.

Аналитики уточнили, что активность застройщиков снизилась. Всего с июля по сентябрь на продажу выставили четыре проекта. С начала года начали - 16 проектов. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, средневзвешенная цена предложения бизнес-класса за июль-сентябрь выросла до 452 тысяч рублей за "квадрат". Темп прироста стоимости снижен. Это связано с предоставлением скидок.

"На фоне политической и экономической нестабильности застройщики активно стимулировали спрос скидками, программами рассрочки и ипотеки с околонулевыми ставками. Интерес к ипотеке под 0% также подогрели заявления о ее возможной отмене", - рассказала председатель совета директоров, СЕО компании Kalinka Екатерина Румянцева.

В связи с этим доля ипотечных сделок по недвижимости бизнес-класса выросла с 50% до 65% за квартал.

Москва Kalinka Group Екатерина Румянцева
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