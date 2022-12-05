Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Москве пройдет заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Совместное заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ состоится в понедельник в Колонном зале Дома Союзов, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Парламентская ассамблея рассмотрит проекты модельных рекомендаций по совершенствованию национального законодательства государств - членов ОДКБ по перекрытию каналов проникновения международного терроризма, по совершенствованию законодательства в области обеспечения защиты электоральных процессов и суверенитета в государствах - членах ОДКБ и ряд других проектов модельных законодательных актов, также отметили в пресс-службе.

Накануне заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ, 4 декабря председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с коллегами - главами делегаций ПА, прибывшими в Москву, они обсудили повестку предстоящего заседания, сообщили в пресс-службе Думы.

Перед встречей с Володиным участники ПА ОДКБ осмотрели музейно-выставочный комплекс парка "Зарядье".

ОДКБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

Сильные морозы уйдут из Москвы к середине следующей недели

Сильные морозы уйдут из Москвы к середине следующей недели

Самая холодная ночь минувшей осени зафиксирована в Москве

Самая холодная ночь минувшей осени зафиксирована в Москве

В Москве с 31 декабря введут ограничение на ночное движение грузовиков массой от 3,5 т

В Москве с 31 декабря введут ограничение на ночное движение грузовиков массой от 3,5 т

Женщина, сбившая мать с детьми в Москве, находилась в наркотическом опьянении

Жителям Москвы и области пообещали январские морозы на этой неделе

Все московские суды эвакуировали из-за угрозы взрыва

Завод "Москвич" планирует выпустить отечественный автомобиль в 2025 году

Завод "Москвич" планирует выпустить отечественный автомобиль в 2025 году

Реставрация дома архитектора Мельникова в Москве начнется в следующем году

Реставрация дома архитектора Мельникова в Москве начнется в следующем году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });