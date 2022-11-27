В ОДКБ будет создан координационный совет по биобезопасности

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Организации Договора о коллективной безопасности создается координационный совет по биологической безопасности, в частности, он рассмотрит проблему функционирования в ряде стран биолабораторий, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"На саммите (Совета коллективной безопасности ОДКБ, проходившем 23 ноября в Ереване - ИФ) было принято решение о создании координационного совета по биобезопасности. Тема биолабораторий будет обсуждаться", - сказал Зась в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье.

Экспертная оценка биобезопасности в рамках ОДКБ необходима, так как "отдельные страны нашей организации видят угрозу в этой сфере", добавил он.