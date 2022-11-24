Следующий саммит ОДКБ пройдет в 2023 году в Минске

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в четвертом квартале 2023 года в Минске, сообщила в среду пресс-служба ОДКБ.

"Очередная сессия СКБ (Совета коллективной безопасности - ИФ) ОДКБ состоится в четвертом квартале 2023 года в городе Минске", - сообщили в организации по итогам прошедшего 23 ноября саммита в Ереване.

Как сообщалось, председательство в ОДКБ в новом межсессионном периоде перешло к Белоруссии. Ранее президент республики Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия принимает председательство в ОДКБ "в период системного кризиса международных отношений". "Налицо беспрецедентное обострение военно-политической обстановки на Евразийском континенте, дальнейшая поляризация подходов к вопросу о новом мировом порядке", - заявил Лукашенко на пленарном заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване в среду.

Он также подчеркнул, что "белорусское председательство предпримет все возможные дипломатические усилия, направленные на деэскалацию напряженности, уменьшение конфликтного потенциала, а также на повышение уровня взаимного доверия через совместные действия членов ОДКБ".