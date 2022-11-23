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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сроком на три года будет назначен представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов, сообщил премьер Армении Никол Пашинян.

"Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправдано, если Касым-Жомарт Кемелевич (президент Казахстана - ИФ) представит нам его, если сочтет целесообразным", - сказал Пашинян на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване в среду.

Тасмагамбетов в разные годы был заместителем премьер-министра Казахстана, министром образования, министром обороны, помощником президента, региональным акимом (главой администрации), мэром столицы, возглавлял правительство страны. С 2017 по 2019 гг. был послом Казахстана в РФ. В декабре 2019 года указом Токаева снят с этой должности, уволен с государственной службы и отправлен на пенсию по возрасту.

С 2020 года генсеком ОДКБ является Станислав Зась.

ОДКБ Имангали Тасмагамбетов
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