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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Число задержанных в столичных аэропортах рейсов выросло до 90

Число задержанных в столичных аэропортах рейсов выросло до 90
Фото: Агентство "Москва"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В столичных аэропортах в воскресенье задержаны 90 рейсов, еще 19 отменены, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

Больше всего - 39 - задержаны и 13 отменены - во "Внуково", еще 32 рейса задержаны и один отменен в "Домодедово", а также 19 рейсов задержаны и пять отменены в "Шереметьево".

Проблемы в работе столичных аэропортов на фоне снегопада сохраняются с начала воскресенья. Утром в аэропортах были задержаны 63 рейса, еще 13 отменены, позднее число задержанных рейсов достигло 75, а отмененных - 16.

Ранее в воскресенье в метеобюро Москвы сообщили "Интерфаксу", что за последние сутки в городе выпало почти 30% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова увеличилась с 23 до 33 см, то есть на 43%.

Москва Внуково Шереметьево Домодедово
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