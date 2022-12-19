Аэропорты Челябинска и Кургана перенаправили четыре самолета в Екатеринбург

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Из-за неблагоприятных погодных условий в Челябинске и Кургане четыре самолета, летевшие в эти города, сели в Екатеринбурге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

Этот аэропорт принял рейсы из Нижнего Новгорода, Москвы и Петербурга в Челябинск, а также рейс Москва-Курган.

Кроме того, по метеоусловиям Екатеринбурга на запасной аэродром в Оренбург ушел рейс из Шарджи. С пассажирами работают представители авиакомпаний.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Челябинска, здесь из-за погодных условий задержаны также отправка и прибытие ряда рейсов.

"В связи с метеоусловиями была проведена обработка взлетно-посадочной полосы. Сейчас аэропорт открыт", - уточнили в пресс-службе.

Судя по данным онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет десяти рейсов и прибытие трех.