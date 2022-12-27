В новогоднюю ночь москвичей ждет теплая погода с большим количеством снега

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Однородная погода с температурой около нуля градусов ожидает жителей столичного региона в последние дни 2022 года, при этом выпадет много снега, который не растает и в новогоднюю ночь, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской части России однородный режим погоды. В Москве и сопредельных областях температура около нулевой отметки и ночью, и днем. В Москве 30 декабря ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2 градуса. 31 декабря от -3 до +2 градусов в течение ночи и дня. И 1 января аналогичная ситуация, по расчетам 2 января погода не изменится", - сказал Вильфанд во вторник.

Он добавил, что "при такой теплой погоде снега бывает очень мало, а сейчас снега будет много". "В предновогодние дни, и сегодня, и в ночь на среду, в среду, выпадет большое количество снега. Он будет местами сильный, как минимум высота (снежного покрова - ИФ) достигнет около 25 сантиметров, а по норме - менее 20 сантиметров", - уточнил метеоролог.

Вильфанд сказал, что 31 декабря и в ночь на 1 января прогнозируются небольшие осадки, возможен мокрый снег или дождь, но это не окажет сильного влияния на высоту снежного покрова. "Снег такой, что и бабу лепить можно снежную, и детишек на санках катать, и на лыжах можно кататься. Погода мягкая, но большое количество снега будет доставлять удовольствие", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Он сообщил, что теплую мягкую погоду в последние дни 2022 года погоду столичный регион принесли воздушные массы, сформировавшееся в Атлантике. По его словам, погодный режим сейчас больше соответствует первой декаде ноября, отклонение от нормы составляет 6 градусов.

Вильфанд также предупредил о снижении атмосферного давления во вторник и в среду, которое к четвергу уже вернется к норме.