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Соцвыплаты в Москве с 1 января проиндексируют на 10%

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Социальные выплаты гражданам столицы, а также городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров увеличатся с начала 2023 года на 10%.

С 1 января 2023 года городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров и социальные выплаты москвичам увеличены на 10%, что практически в два раза выше прогнозируемого роста доходов городского бюджета (на 5,7% в 2023 году), сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

Размеры увеличения социальных выплат станут выше уровня индексации тарифов на коммунальные услуги (9%) и проезда в общественном транспорте (8%).

При этом все ранее установленные льготы (бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки по оплате услуг ЖКХ, бесплатное питание в школах и другое) сохраняются в неизменном виде.

В пресс-службе сообщили, что на 10% будут увеличены размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат: многодетным семьям; детям граждан, погибших в результате террористических актов, техногенных и иных катастроф; детям и родителям погибших военнослужащих; семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства; студенческим семьям; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, усыновителям, опекунам (попечителям), приемным семьям; ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы, труженикам тыла, ветеранам труда, детям войны, реабилитированным гражданам.

Кроме того, на 10% будут увеличены размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям, юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 100 лет и старше, другим льготным категориям граждан.

Москва Соцвыплаты Индексация
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