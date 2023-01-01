Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

Свыше 1 млн поездок совершили пассажиры на московском транспорте в новогоднюю ночь

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Москвичи в новогоднюю ночь воспользовались городским транспортом более 1 миллиона раз, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"В Новый год в городском транспорте столицы совершено более 1 млн поездок - столько же, сколько и в прошлом году", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что самым популярным видом транспорта стали метро и МЦК - там было совершено 820 тысяч поездок. Наземным транспортом воспользовались более 200 тысяч раз, МЦД - 49,6 тысяч раз.

"Всего в новогоднюю ночь в метро было задержано 185 человек, в основном хулиганы. С помощью системы видеоаналитики было задержано 12 человек, которые находились в розыске", - добавили в дептрансе.

Городской транспорт работал в Москве всю новогоднюю ночь и осуществлял провоз пассажиров бесплатно.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рождественская ночь в Москве будет морозной

Рождественская ночь в Москве будет морозной

Соцвыплаты в Москве с 1 января проиндексируют на 10%

Грядущее 1 января в Москве может стать самым теплым за 50 лет

Доступ на Красную площадь ограничат в новогоднюю ночь

Доступ на Красную площадь ограничат в новогоднюю ночь

Собянин провел технический пуск последнего восточного участка Большой кольцевой линии

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в канун Нового года

Очередной снегопад надвигается на Москву

Очередной снегопад надвигается на Москву

Число индивидуальных предпринимателей в Москве достигло почти 398 тысяч

Число индивидуальных предпринимателей в Москве достигло почти 398 тысяч

Функция привязки социальной карты к смартфону появится в Москве в 2023 году

Функция привязки социальной карты к смартфону появится в Москве в 2023 году

Сугробы в Москве за сутки подросли до 30 см

Сугробы в Москве за сутки подросли до 30 см
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });