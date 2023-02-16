Компании Московского инновационного кластера получили 2,5 млрд руб. грантов в 2022 г.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Предприятия-участники Московского инновационного кластера (МИК) в 2022 году получили более 2,5 млрд рублей поддержки от столичного правительства, за все 4 года работы платформы общая сумма грантов составила более 10,5 млрд рублей, сообщила в четверг заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Москва постоянно расширяет меры поддержки технологичного бизнеса. Одними из самых востребованных остаются субсидии и гранты. Город компенсирует предпринимателям расходы на обучение сотрудников, покупку нового оборудования, оплату коммунальных услуг, погашение кредитов и другие затраты", - приводит слова Сергуниной пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

"В прошлом году на такие цели участникам Московского инновационного кластера было выделено больше 2,5 миллиарда рублей. А за все время работы площадки эта сумма превысила 10,5 миллиарда рублей – финансирование получили уже 6,5 тысячи предприятий", - сказала заммэра.

Помимо общегородских мер поддержки участники кластера получают гранты на патентование изобретений, покупку и лизинг оборудования, создание и развитие импортозамещающих производств, подчеркнули в департаменте.

26 ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании Московского инновационного кластера, предназначенного для объединения мер поддержки компаний, образовательных организаций и города, а также организации их сотрудничества. В настоящий момент к МИК присоединились более 35 тыс. организаций Москвы и еще 81 субъекта РФ.