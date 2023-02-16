Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Компании Московского инновационного кластера получили 2,5 млрд руб. грантов в 2022 г.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Предприятия-участники Московского инновационного кластера (МИК) в 2022 году получили более 2,5 млрд рублей поддержки от столичного правительства, за все 4 года работы платформы общая сумма грантов составила более 10,5 млрд рублей, сообщила в четверг заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Москва постоянно расширяет меры поддержки технологичного бизнеса. Одними из самых востребованных остаются субсидии и гранты. Город компенсирует предпринимателям расходы на обучение сотрудников, покупку нового оборудования, оплату коммунальных услуг, погашение кредитов и другие затраты", - приводит слова Сергуниной пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

"В прошлом году на такие цели участникам Московского инновационного кластера было выделено больше 2,5 миллиарда рублей. А за все время работы площадки эта сумма превысила 10,5 миллиарда рублей – финансирование получили уже 6,5 тысячи предприятий", - сказала заммэра.

Помимо общегородских мер поддержки участники кластера получают гранты на патентование изобретений, покупку и лизинг оборудования, создание и развитие импортозамещающих производств, подчеркнули в департаменте.

26 ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании Московского инновационного кластера, предназначенного для объединения мер поддержки компаний, образовательных организаций и города, а также организации их сотрудничества. В настоящий момент к МИК присоединились более 35 тыс. организаций Москвы и еще 81 субъекта РФ.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вильфанд пообещал москвичам возвращение февральских температур уже в четверг

Вильфанд пообещал москвичам возвращение февральских температур уже в четверг

Москва передаст регионам 3000 автомобилей "Москвич" для такси и каршеринга

Собянин сообщил о сокращении числа автомобильных краж в Москве на 93%

Высота снежного покрова в Москве достигла 33 см

Высота снежного покрова в Москве достигла 33 см

Снег и метель ожидаются в выходные в Москве

Семь строящихся станций московского метро получили названия

Семь строящихся станций московского метро получили названия

Мосгорсуд утвердил аннулирование регистрации "Новой газеты" как СМИ

Мосгорсуд утвердил аннулирование регистрации "Новой газеты" как СМИ

Собянин сообщил о запуске Большой кольцевой линии метро Москвы в ближайшие дни

Собянин сообщил о запуске Большой кольцевой линии метро Москвы в ближайшие дни

Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено

На Арбатско-Покровской линии столичного метро произошел сбой в движении поездов

На Арбатско-Покровской линии столичного метро произошел сбой в движении поездов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });