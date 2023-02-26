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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто из-за ДТП с грузовиком

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Из-за аварии с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей перекрыто движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщает департамент транспорта Москвы.

Грузовой автомобиль столкнулся с другой машиной и опрокинулся на проезжую часть в Лефортовском тоннеле.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

Москва ТТК
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