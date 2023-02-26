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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Движение машин по внешней стороне ТТК после аварии восстановлено

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Последствия ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Лефортовском тоннеле устранены, движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) восстановлено, сообщает в воскресенье департамент транспорта Москвы.

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее департамент сообщил об аварии в Лефортовском тоннеле, в результате которой было полностью перекрыто движение по внешней стороне ТТК.

По данным ГИБДД и прокуратуры Москвы пострадавших в ДТП нет.

Москва ТТК
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