Снег, дождь и сильный ветер ожидаются в Москве во вторник

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Водителям рекомендуется на время отложить поездки на личных автомобилях в связи с ожидающимся во вторник ухудшением погодных условий в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.

"По прогнозу синоптиков, с 3:00 до 21:00 14 марта в городе ожидается снег, дождь и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности завтра в утренний час пик воспользоваться городским транспортом для поездок по городу", - говорится в сообщении.

В дептрансе просят соблюдать дистанцию, скоростной режим и стараться избегать резких маневров на дорогах. Отмечается, что особое внимание следует уделить зонам повышенной опасности: спускаться и подниматься с мостов и эстакад более аккуратно.