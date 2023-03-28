Собянин сообщил, что средняя скорость на МКАД выросла до 51 км/ч за последние 5 лет

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Средняя скорость движения на Московской кольцевой автодороге (МКАД) за последние пять лет выросла на 6%; число ДТП с пострадавшими на МКАДе уменьшилось на 20%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"За последние пять лет средняя скорость движения выросла на 6% - с 48 км/ч до 51 км/ч", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Собянина.

По его словам, "это совсем не мало, особенно с учетом того, что рост средней скорости в основном происходит за счет снижения длительности и интенсивности заторов на проблемных участках МКАД".

Мэр также отметил, что с 2018 года количество ДТП с пострадавшими на МКАДе уменьшилось на 20% - с 817 до 655 случаев в 2022 году, а число погибших в авариях снизилось на 38% - с 62 до 38 человек.

Собянин добавил, что ежедневно на МКАД выезжает один миллион уникальных автомобилей - каждая третья машина, передвигающаяся по дорогам Москвы.