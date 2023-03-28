В Москве снова выставлено на торги здание издательского комбината "Правды"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Москве снова выставили на торги историческое здание издательского комбината газеты "Правда", сообщила пресс-служба "ДОМ.РФ".

Речь идет о кирпичном здании в стиле конструктивизма, которое возвели в 1931-1937 годах по проекту архитектора Пантелеймона Голосова. Сейчас оно относится к району Беговой Северного административного округа. Площадь здания - 19,5 тысячи кв.м. Это памятник культуры регионального значения, будущий собственник должен будет провести работы по сохранению объекта.

Комплекс состоит из производственного здания и восьмиэтажного корпуса. Директор подразделения "Реализация федерального имущества" ДОМ.РФ Николай Сарокваша добавил, что будущий собственник сможет использовать помещение для реализации административно-деловых функций.

"Здание комбината газеты "Правда" - уникальный московский памятник с богатой историей. Сейчас оно находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому вопрос его реставрации - действительно актуальная задача", - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Торги проведут 28 апреля, а заявки от потенциальных покупателей будут принимать до 24 апреля. Начальная стоимость лота - 564,87 млн рублей.

Осенью 2022 года здание комбината было выставлено на торги с начальной стоимостью 756,6 млн рублей.