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Москва в 2023 году приобретет 7,5 тысячи экземпляров "Православной энциклопедии"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы в 2023 году закупит 7,5 тысячи экземпляров трех томов "Православной энциклопедии" для школьных библиотек и учреждений культуры, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В 2023 году мы продолжим эту работу, запланировано приобретение 68-70-х томов в количестве 2,5 тысячи экземпляров каждый. Помимо этого, как вы знаете, выделяем средства на производство и выпуск на телеканале ТВЦ программы "Православная энциклопедия", которая как раз популяризирует этот проект и рассказывает общественности, как идут работы. В текущем году в связи с изменением формата передачи запланировано даже небольшое увеличение финансирования этой работы", - сказал Собянин на 32-м совместном заседании наблюдательного, общественного и попечительского советов по изданию "Православной энциклопедии" в храме Христа Спасителя под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Мэр заверил, что правительство Москвы в полной мере исполняет свои обязательства, приобретает новые тома для школьных библиотек и учреждений культуры.

"Это не просто трата денег. Это действительно востребованный проект, который важен для того, чтобы знали свою историю, для воспитания подрастающего поколения. И действительно в библиотеках это издание не залеживается. Это главная оценка труда тех, кто работал над энциклопедией, наших Попечительского и Наблюдательского советов, которые помогали в реализации энциклопедии", - подчеркнул он.

Собянин добавил, что "проект, к которому прошли долгий путь, должен быть завершен в те сроки, которые намечали, и должным качеством".

"Действительно, уже 90% всей работы сделано, и мы реально находимся на финишной черте. Хочу выразить благодарность членам и попечительского совета за содействие в реализации издательского проекта, и особо хотел бы отметить высокий уровень ежегодной поддержки энциклопедии и сайта со стороны "Роспечати" и ее приемника Минцифры России, стабильный и очень весомый вклад. Обращаюсь ко всем членам советов с просьбой оказать изданию "Православной энциклопедии" максимально возможную поддержку на заключительном этапе, на котором мы находимся. Обращаюсь к своим коллегам из других субъектов Российской Федерации в том, чтобы они также приобретали тома издательства для своих учреждений образования и культуры", - заключил Собянин.

Мэр Москвы возглавил наблюдательный совет "Православной энциклопедии" в ноябре 2010 года.

Сергей Собянин Православная энциклопедия Москва
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