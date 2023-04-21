Движение транспорта ограничат в субботу на Лужнецкой и Фрунзенской набережных в Москве

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Госавтоинспекции Москвы сообщили об ограничении в движении транспорта в субботу, 22 апреля, на участках Лужнецкой и Фрунзенской набережных в связи с проведением "Лиги триатлона".

"В связи с проведением соревнований "Лига Триатлона ФТР& Ironstar Moscow 2023" с 7:30 до 15:00 будут закрыты для проезда участки Лужнецкой и Фрунзенской набережных", - сказали журналистам в ГИБДД.

Автомобилистам рекомендовали заранее выбирать альтернативные маршруты движения.