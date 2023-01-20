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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:19

Полеты гражданских беспилотников запретили в Воронежской области

Полеты гражданских беспилотников запретили в Воронежской области
Фото: Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Власти Воронежской области ограничили использование беспилотных летательных аппаратов на территории региона, сообщил губернатор области Александр Гусев.

"Поддержал решение коллег запретить полеты над территорией Воронежской области беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Это будет позволено только отдельным органам власти, а также силовым структурам", - написал Гусев в своем телеграм-канале в пятницу.

При этом губернатор отметил, что поскольку у ряда бизнес-структур часть процессов связаны с использованием дронов, власти готовы рассматривать их обращения в индивидуальном порядке.

"Будем принимать обращения компаний и предприятий с просьбами использовать БПЛА в мирных целях. И, если такие обращения будут обоснованными, будем выдавать разрешения в индивидуальном порядке", - уточнил Гусев.

Воронежская область Александр Гусев
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