Путин обсудил с членами Совбеза вопросы подготовки празднования Дня Победы
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности обсудил вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой празднования Дня Победы", - сказал Песков.
На оперативном совещании Совбеза РФ присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.