Свыше 120 пунктов вакцинации собак заработают в Москве летом на площадках для выгула

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Более 120 пунктов вакцинации собак будут работать в столице этим летом на площадках для их выгула, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом он написал в своем телеграм-канале в воскресенье. По его словам, найти ближайшую к дому точку можно в одном из разделов спецпроекта "Как стать суперхозяином". Процедура бесплатная и не требует записи.

"Узнать прививочный пункт легко - это синяя фирменная палатка Государственной ветеринарной службы. В ТиНАО для организации выездных пунктов используют спецавтомобили с тем же логотипом", - добавил мэр.

Бесплатно привить своего питомца против бешенства также можно в любой государственной ветеринарной клинике города или на дому, напомнил Собянин.

Мэр отметил, что московские ветеринары уделяют много внимания профилактике опасных болезней, в том числе общих для животных и человека. Каждый год в городе проходит масштабная кампания по вакцинации питомцев. С начала текущего года в столице привили более 200 тыс. животных.