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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Южный участок Московского скоростного диаметра достроят в этом году

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Строительство южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) завершится в текущем году, сообщил в пятницу мэр города Сергей Собянин.

"В этом году завершим работу на южном направлении Московского скоростного диаметра. Этот участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов столицы с населением порядка 2,5 млн человек", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) ведутся финальные работы, которые должны закончиться в начале июля.

"На участке от Павелецкого направления МЖД до развязки с МКАД завершили часть новой дороги протяженностью 4,1 км - это половина от общей ширины. Работы по второй половине ширины основного хода начинаем в этом месяце", - отметил мэр.

Собянин добавил, что работы также проводятся на Южной рокаде. Продолжается реконструкция улицы Верхние Поля на участке от улицы Марьинский парк до МКАДа.

МСД Сергей Собянин Москва
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