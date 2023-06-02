В Москве 5,5% недвижимости принадлежит несовершеннолетним

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Доля зарегистрированной в Москве недвижимости несовершеннолетних достигла всего 5,5%, заявила на пресс-конференции "Защита интересов детей в сфере недвижимости" замруководителя столичного управления Росреестра Мария Макарова.

"Доля прав несовершеннолетних в реестре недвижимости не так уж и высока. Мы видим, что за 4,5 года в общем и целом всего порядка 5,5% зарегистрированных прав несовершеннолетних от общего массива зарегистрированных прав", - сказала она.

По данным за пять месяцев 2023 года число зарегистрированных прав несовершеннолетних составляет около 12,4 тысячи.

Макарова напомнила, что по закону родители обязаны выделить доли детям, если жилье приобретается с использованием средств маткапитала.