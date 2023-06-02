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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:43

В училище при Московской консерватории объявили карантин по кори

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени Чайковского объявлен карантин из-за кори, говорится в приказе на сайте учреждения.

3 июня в училище будет завершен "процесс регулярных занятий по основному расписанию учебных занятий на 1 - 3 курсах по всем специальностям". Также отменяются очные консультации к экзаменам, а при необходимости они должны быть проведены в дистанционном формате.

Кроме того, запрещается доступ преподавателей и студентов в училище, за исключением строгой явки для сдачи экзаменов каждым студентом индивидуально. Для этого, каждому преподавателю, который принимает экзамен по групповой дисциплине, необходимо составить расписание явки студентов с учетом продолжительности ответа не более 15 минут. Студентам, не имеющим прививки от кори, разрешается перенести сдачу экзаменационной сессии на период с 26 августа до 9 сентября.

Первый случай кори у студентов был выявлен 23 мая.

Московская консерватория Москва Мерзляковка
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