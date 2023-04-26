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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

В РГГУ выявили два случая подозрения на корь у студентов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) зарегистрировано два случая подозрения на корь среди студентов, сообщается в официальном телеграм-канале вуза.

"Согласно полученным сведениям от Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО среди обучающихся РГГУ зарегистрировано два случая подозрения на корь", - говорится в сообщении.

Там добавили, что Роспотребнадзор предписал университету провести профилактические мероприятия по месту учёбы заболевших для непривитых, привитых однократно, а также не имеющих сведений о вакцинации против кори или о наличии антител (IgG) к вирусу кори.

Ранее учебный кампус Российского технологического университета МИРЭА на Стромынке был переведён на удаленный режим работы на 20 дней после выявления кори у студента первого курса.

Кроме того, один случай заболевания корью был обнаружен в Московском Политехе. В столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что непривитых и ранее не болевших корью студентов московского Политеха, контактировавших с заболевшим корью обучающимся, переведут на дистанционное обучение.

Российский государственный университет нефти и газа НИУ имени И. М. Губкина также был переведен на удаленный режим работы из-за кори, которую обнаружили у одного из студентов в общежитии вуза.

В Московском авиационном институте и МИСИС случай заболевания корью не подтвердился.

РГГУ Москва
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