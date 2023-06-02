В училище при Московской консерватории выявили пять заболевших корью

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Академическом музыкальном училище при Московской консерватории с 15 мая выявили пять случаев кори, за заболевшими наблюдают врачи, в училище ограничены массовые мероприятий, сообщил "Интерфаксу" директор училища Владимир Демидов.

Он уточнил, что заболевшие учились в разных группах, к 2 июня двое из них уже выздоровели.

По его словам, по распоряжению Роспотребнадзора Москвы, в училище приняты ограничительные меры на организацию и посещение массовых мероприятий.

"Летняя экзаменационная сессия пройдет в установленные сроки по специальному расписанию, предусматривающему индивидуальную сдачу зачетов и экзаменов", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в училище из-за кори с 3 июня будет завершен "процесс регулярных занятий по основному расписанию учебных занятий на 1 - 3 курсах по всем специальностям". Также отменяются очные консультации к экзаменам, а при необходимости они должны быть проведены в дистанционном формате. Кроме того, приказом запрещается доступ преподавателей и студентов в училище, за исключением строгой явки для сдачи экзаменов каждым студентом индивидуально.