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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Вспышка заболевания корью зафиксирована в Пензенской области

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Заболевание корью подтверждено у 67 жителей Пензенской области, еще двое под подозрением, сообщает региональный Минздрав в воскресенье.

"По состоянию на 16 июля в Пензенской области с подозрением на корь выявлено 69 человек, из них детей - 61, взрослых - восемь человек. Подтвержденных случаев - 67", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 человека находятся в стационаре, еще 18 - на амбулаторном лечении. 28 человек выздоровели.

Под наблюдением остаются 133 "контактных" человека, всего 26 семей. При этом 111 семей (559 человек) уже сняты с наблюдения.

Первые заболевшие корью были выявлены в конце июня в селе Средняя Елюзань. 14 июля пензенский Минздрав сообщал о 68 случаях с подозрением на корь. Помимо Средней Елюзани случаи также отмечались в Кузнецке, Неверкино, Пензе и Шемышейке.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, основной причиной возникновения группового очага в селе послужил занос инфекции в населенный пункт.

"Фактором риска последующего распространения заболевания послужило наличие среди проживающих в селе детей группы неиммунных лиц (непривитых ранее ввиду отказа родителей)", - отмечало ведомство.

В селе организовано выявление больных, проводится вакцинация детей и взрослых, а также другие противоэпидемические и профилактические мероприятия. На период ликвидации очага объявлен карантин.

Пензенская область
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