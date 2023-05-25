Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Попова сообщила о снижении заболеваемости корью в РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с корью в РФ стабилизировалась, регистрируется снижение заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация по кори стабилизировалась. Если говорить об оценке неделя к неделе, мы видим двукратное уменьшение числа зарегистрированных случаев. Это связано с тем, что мы проводим большой комплекс противоэпидемических мероприятий", - сказала Попова "на полях" Невского международного экологического конгресса.

Она отметила, что снижения заболеваемости также удается достичь благодаря подчищающей иммунизации и активности регионов в противодействии кори.

"Вместе с тем наступает сезон отпусков, сезон активной миграции, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы быть защищенным от кори и других инфекций с помощью вакцин", - добавила Попова.

Анна Попова Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал партию ПАРНАС

Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал партию ПАРНАС

Дистрибьюторы не ждут дефицита линз после приостановки импорта компанией Johnson&Johnson

Дистрибьюторы не ждут дефицита линз после приостановки импорта компанией Johnson&Johnson

РФ вышлет 5 шведских дипломатов и отзовет согласие на работу генконсульства в Петербурге

РФ вышлет 5 шведских дипломатов и отзовет согласие на работу генконсульства в Петербурге

В российские школы вернут серебряные медали

В российские школы вернут серебряные медали

Найденных в горах Карачаево-Черкесии белорусских туристов доставили на Ставрополье

Шойгу сказал, что Москва сохранит контроль за размещенным в Белоруссии ядерным оружием РФ

Шойгу обвинил Запад в ведении необъявленной войны против России и Белорусиии

Шойгу обвинил Запад в ведении необъявленной войны против России и Белорусиии

ФСБ задержала диверсантов, планировавших подорвать опоры ЛЭП двух российских АЭС

ФСБ задержала диверсантов, планировавших подорвать опоры ЛЭП двух российских АЭС

Власти сообщили о ликвидации шести беспилотников в Крыму за ночь

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Севастополь

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });