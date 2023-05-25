Попова сообщила о снижении заболеваемости корью в РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с корью в РФ стабилизировалась, регистрируется снижение заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация по кори стабилизировалась. Если говорить об оценке неделя к неделе, мы видим двукратное уменьшение числа зарегистрированных случаев. Это связано с тем, что мы проводим большой комплекс противоэпидемических мероприятий", - сказала Попова "на полях" Невского международного экологического конгресса.

Она отметила, что снижения заболеваемости также удается достичь благодаря подчищающей иммунизации и активности регионов в противодействии кори.

"Вместе с тем наступает сезон отпусков, сезон активной миграции, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы быть защищенным от кори и других инфекций с помощью вакцин", - добавила Попова.