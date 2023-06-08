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В детских больницах Москвы начнут работать социальные координаторы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Москве расширят использование социальных координаторов и введут их в детские больницы, сообщила сайту мэрии заммэра города Анастасия Ракова. Социальные координаторы помогают больным, которым в период госпитализации не могут помогать родственники.

"Социальные координаторы, которые во взаимодействии с медицинскими учреждениями оказывают помощь пациентам больниц, особенно тем, кто попадает туда экстренно, по скорой, и их родственникам, - это новый вид социальных работников", - объяснила Ракова.

По ее информации, сейчас такие люди работают в 33 больницах, они оказали москвичам уже более 115 тысяч услуг.

"Поэтому мы планируем расширить проект в том числе на детские стационары. В них социальные координаторы будут комплексно решать трудности семьи, связанные с госпитализацией ребенка", - отметила заммэра.

Уточняется, что социальные координаторы будут помогать оформить документы и при необходимости организуют социальную помощь.

Анастасия Ракова Москва
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