Новый павильон "Атом" откроют осенью на ВДНХ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Павильон "Атом" - выставочный комплекс, посвящённый истории и достижениям атомной отрасли, - откроют на ВДНХ в столице в ноябре, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Из прошлого через настоящее - в будущее: в ноябре откроем павильон "Атом" на ВДНХ", - написал Собянин в своём телеграм-канале.

По его словам, павильон станет самым современным научно-технологическим выставочным комплексом в мире, который расскажет об истории и новейших достижениях атомной отрасли, а также культурно-образовательной площадкой.

Экспозиция павильона разделена на несколько тематических зон. Она расположится на нескольких этажах. "Площадь выставочного центра - около 25 тыс. "квадратов". Одновременно в нём смогут находиться до 2100 человек. В павильоне будут проводиться выставки, лекции и деловые встречи", - отметил мэр.

Сейчас строительство павильона "Атом" идёт к завершению, уточнил Собянин.