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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Гроза, ливни, град и ветер до 25 м/с ожидаются в Москве во вторник

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Погодные условия в Москве резко ухудшатся во второй половине дня, городские службы переведены в режим повышенной готовности,сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в период с 18 по 19 июля в столице ожидается дождь, местами сильный и с градом, гроза. Порывы ветра сегодня могут достигать до 17-20 м/с, а в ночные часы и в первой половине дня 19 июля - до 25 м/с", - сказал Бирюков, которого во вторник цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По информации заммэра, существует вероятность, что к утру среды в городе выпадет порядка 40 мм осадков.

"Организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона усилили патрулирование зон отдыха и парков, чтобы предупредить людей о непогоде", - отметил Бирюков.

По его словам, в местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады "Мосводостока" и других инженерных компаний города.

Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад.

Бирюков призвал москвичей при ухудшении погоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать - соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Москва
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