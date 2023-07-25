Открытые бассейны с подогревом планируют создать в каждом районе Москвы

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Правительство Москвы планирует создать открытые бассейны с подогревом в каждом районе города, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы сейчас задумали такую историю сделать - открытые бассейны с подогревом в каждом районе,и в парках (...) Пять бассейнов запускаем в парках в ближайшее время, плюс департамент жилищно-коммунального хозяйства запускает в следующем году около 10 таких бассейнов, и постепенно будем развивать, наращивать это", - сказал Собянин на встрече с жителями Восточного административного округа Москвы, запись которой опубликована в телеграм-канале мэра.

Собянин напомнил, что в 2023 году на Северном речном вокзале был вдвое увеличен объем бассейнов с подогревом, а возле Южного речного вокзала открыта пляжная зона с шестью открытыми бассейнами.