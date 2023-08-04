Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:49

Порядка 10 летних бассейнов с подогревом планируют открыть в следующем году в Москве

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Москве планируют запустить около десяти летних бассейнов с подогревом в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

МоскваОткрытые бассейны с подогревом планируют создать в каждом районе МосквыОткрытые бассейны с подогревом планируют создать в каждом районе МосквыЧитать подробнее

"Кроме того, летние бассейны с подогревом были созданы в пяти городских парках культуры и на двух фестивальных площадках в разных районах Москвы. В следующем году рассчитываем запустить еще порядка десяти таких мест отдыха", - написал Собянин в своём блоге в пятницу.

Мэр напомнил, что нынешним летом в два раза увеличили зону отдыха с бассейнами на Северном речном вокзале. В Нагатинской пойме, рядом с парком развлечений "Островом мечты", создали самую большую пляжную зону в Европе. Одновременно там могут загорать 3 тыс. человек, и для них работает шесть открытых бассейнов.

Мэр также отметил, что продолжается благоустройство традиционных мест отдыха на берегу рек, озер, прудов и других естественных водоемов. "В прошлом году привели в порядок свыше десятка таких территорий, а в 2023 планируем завершить в два раза больше проектов", - сказал Собянин.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гроза надвигается на Москву

Камеры в Москве начнут фиксировать езду без шлема на мотоцикле

Камеры в Москве начнут фиксировать езду без шлема на мотоцикле

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве 3 и 4 августа из-за жары

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве 3 и 4 августа из-за жары

Дожди с грозами ожидаются в Москве до вечера

Атаки беспилотников на Москву

В ООН осудили удары беспилотниками по гражданским объектам в Москве

В ООН осудили удары беспилотниками по гражданским объектам в Москве

Московский зоопарк изменил режим работы с 1 августа

Московский зоопарк изменил режим работы с 1 августа

Маршруты трех автобусов изменены на время работы оперативных служб в "Москва-Сити"

Маршруты трех автобусов изменены на время работы оперативных служб в "Москва-Сити"

Путин поручил рассмотреть вопрос о судоходстве автономных судов в Москве

Москвичам пообещали жару до плюс 32 градусов в выходные

Москвичам пообещали жару до плюс 32 градусов в выходные

Движение по Тестовской улице в Москве восстановлено

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });