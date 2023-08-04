Порядка 10 летних бассейнов с подогревом планируют открыть в следующем году в Москве

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Москве планируют запустить около десяти летних бассейнов с подогревом в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Кроме того, летние бассейны с подогревом были созданы в пяти городских парках культуры и на двух фестивальных площадках в разных районах Москвы. В следующем году рассчитываем запустить еще порядка десяти таких мест отдыха", - написал Собянин в своём блоге в пятницу.

Мэр напомнил, что нынешним летом в два раза увеличили зону отдыха с бассейнами на Северном речном вокзале. В Нагатинской пойме, рядом с парком развлечений "Островом мечты", создали самую большую пляжную зону в Европе. Одновременно там могут загорать 3 тыс. человек, и для них работает шесть открытых бассейнов.

Мэр также отметил, что продолжается благоустройство традиционных мест отдыха на берегу рек, озер, прудов и других естественных водоемов. "В прошлом году привели в порядок свыше десятка таких территорий, а в 2023 планируем завершить в два раза больше проектов", - сказал Собянин.