Восемь пересадок между линиями наземного метро появятся в сентябре после запуска МЦД-3 и МЦД-4

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В сентябре после запуска третьего и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) будут доступны восемь пересадок между линиями наземного метро, со временем их станет больше, сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Совсем скоро запустим в столице еще два центральных диаметра. Пассажиры получат новые маршруты и пересадки (...) В дальнейшем удобные пересадки между диаметрами будут также на Рижской, Беговой и Дмитровской", - сказал Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Например, всего с одной пересадкой можно будет добраться от "Минской" D4 до "Долгопрудной" D1, от "Внуково" D4 до "Сколково" D1 и от "Дмитровской" D2 до "Переделкино" D4.

Также пересесть с одного диаметра на другой можно будет бесплатно в течение 90 минут с момента первой валидации, как на метро и МЦК. Для этого нужно оплатить проезд билетом "Кошелек" карты "Тройка". Важно приложить карту к турникету или валидатору на входе и выходе со станции, иначе она заблокируется для поездок на МЦД.

Кроме этого, пассажиры Ленинградского и Казанского направлений смогут доехать до Ленинградского и Казанского вокзалов, где можно пересесть на станцию Площадь трех вокзалов D2 и D4.

"В этом году также планируем открыть новый московский городской вокзал Петровско-Разумовская, который объединит две линии метро, наземный транспорт и одноименную станцию D3", - добавил Ликсутов.