Путепровод построят в Молжаниновском районе Москвы в 2024 году

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Молжаниновской районе столицы планируют построить путепровод через пути Октябрьского направления МЖД в районе пересечения Ленинградского и Международного шоссе в 2024 году, сообщил в субботу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, он обеспечит комфортное и безопасное движение транспорта над ж/д инфраструктурой (третьей линии Московских центральных диаметров МЦД-3, а в перспективе и высокоскоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург), а также увеличит пропускную способность Ленинградского, Международного и Вашутинского шоссе.

Кроме того, в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда в Молжанинове будет возведен логистический парк площадью более 9 тыс. кв. м. После ввода объекта в эксплуатацию там будет создано не менее 60 рабочих мест, отметил мэр.

"В этом же районе, недалеко от Машкинского и Новосходненского шоссе появится промышленный технопарк общей площадью почти 21 тыс. кв. м. В нем смогут найти работу не менее 600 специалистов", - добавил мэр.

Как сообщалось, 17 августа президент РФ Владимир Путин дал старт пассажирскому движению по МЦД-3. Ранее в субботу Собянин рассказал, что пассажиры третьего Московского центрального диаметра совершили 350 тысяч поездок за его первый полный день работы.