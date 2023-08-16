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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Парк "Зарядье" открыли для посетителей после проверки

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Московский парк "Зарядье" возобновил работу после того, как утром в среду его закрыли на проверку из-за сообщения о том, что на его территории найдено неопознанное устройство, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парка.

"Парк открыт, проверка завершена", - сказала собеседница агентства.

По этой причине парк ненадолго закрывают второй день подряд. 15 августа в нем проводили эвакуацию и проверку во второй половине дня.

Находящийся в "Зарядье" музей Палаты бояр Романовых 16 августа закрыт, сообщила утром пресс-служба Государственного исторического музея, не называя причину.

Зарядье ГИМ Москва
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