Суд в Москве продлил арест журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили "Интерфаксу" в суде.
"Постановлением суда в отношении Гершковича продлен срок содержания под стражей на три месяца, а всего до восьми месяцев, то есть до 30 ноября 2023 года", - сообщили в пресс-служба суда в четверг.
Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.
О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже.
По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".
Защита Гершковича заявила, что он не признает вину.
Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.
Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".