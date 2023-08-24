Суд в Москве продлил арест журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже

Эван Гершкович в Мосгорсуде Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановлением суда в отношении Гершковича продлен срок содержания под стражей на три месяца, а всего до восьми месяцев, то есть до 30 ноября 2023 года", - сообщили в пресс-служба суда в четверг.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже.

По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину.

Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.

Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".