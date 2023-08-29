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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Пожар возник в Москве на площади трех вокзалов

Его тушит пожарный поезд

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Огонь охватил складское помещение на Комсомольской площади в Москве, возгорание достигло 600 кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"Сообщение о пожаре по адресу: Комсомольская площадь, д. 1, стр. 8. Установлено, что происходит загорание в одноэтажном неэксплуатируемом здании. Площадь пожара составляет 600 кв. м.", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока не поступало.

К тушению привлечены более 70 человек, 27 единиц техники, в том числе пожарный поезд и поливомоечная техника, отметили в ведомстве.

В пресс-службе РЖД добавили, что происшествие не влияет на движение поездов в районе Комсомольской площади (Площади трех вокзалов).

"На время ликвидации возгорания въезд и выезд на парковку Ленинградского вокзала будет осуществляться только со стороны Комсомольской площади", - сообщили в пресс-службе РЖД журналистам.

Рядом с Комсомольской площадью расположены три железнодорожных вокзала - Ярославский, Ленинградский и Казанский.

Москва
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