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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В Москве потушили пожар на площади трех вокзалов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Возгорание на складе в Москве на Комсомольской площади полностью ликвидировано, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС во вторник.

"В 20:07 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник огонь охватил складское помещение в районе Комсомольской площади. Возгорание распространилось на площадь в 1,5 тыс. кв. метров.

Рядом с Комсомольской площадью расположены три железнодорожных вокзала - Ярославский, Ленинградский и Казанский.

Комсомольская площадь МЧС РФ Москва
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