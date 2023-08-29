В Москве потушили пожар на площади трех вокзалов
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Возгорание на складе в Москве на Комсомольской площади полностью ликвидировано, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС во вторник.
"В 20:07 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник огонь охватил складское помещение в районе Комсомольской площади. Возгорание распространилось на площадь в 1,5 тыс. кв. метров.
Рядом с Комсомольской площадью расположены три железнодорожных вокзала - Ярославский, Ленинградский и Казанский.