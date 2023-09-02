Артем Ажгиревич назначен ректором МАДИ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Ректором Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) назначен Артем Ажгиревич, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ в субботу.

Согласно сообщению, в 2000 году Ажгиревич окончил Московскую академию экономики и права, в 2009 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ, в 2015 году прошел профессиональную переподготовку в НИУ ВШЭ. Также он занимал должность заместителя председателя правительства Тверской области. Ажгиревичу присвоена ученая степень кандидата технических наук, награжден медалями, в том числе Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Как сказали в Минобрнауки, "в трудовой деятельности Артем Ажгиревич уделял внимание научным, общественным и политическим направлениям".

В МАДИ Ажгиревич сменил на посту исполняющего обязанности ректора Дмитрия Ефименко, который занимал этот пост с июня 2021 года по январь 2023 года. С января Ажгиревич также стал исполняющим обязанности ректора МАДИ.