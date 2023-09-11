Кремль констатировал, что россияне везде проголосовали за власть

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Результаты выборов в России, в частности, глав регионов, красноречиво говорят о том, что россияне проголосовали за власть, заявил журналистам на площадке ВЭФ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Результаты выборов красноречиво говорят о том, что люди проголосовали за власть. Вы посмотрите на выборы губернаторов по всей стране, а не только в Москве, - сказал он. - Люди поддержали и поставили высокую оценку за работу власти, за работу своих местных руководителей, которые в полном сотрудничестве с правительством в русле реализации поручений президента все эти годы работают".

"Люди высоко это оценили", - сказал Песков.

'Ну, и конечно же, наверное, вряд ли можно было не оценить должным образом все те достижения, которые мы с вами даже невооруженным глазом видим в Москве каждый день. Как москвичи - для нас этот результат выборов абсолютно закономерный", - сказал пресс-секретарь президента.

На завершившихся выборах "Единая Россия" улучшила свои результаты по сравнению с 2018 годом во всех регионах, отмечал 11 сентября секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В этот же день Песков сказал РБК, что президент Владимир Путин еще не объявлял о намерении баллотироваться на новый срок, но уже очевидно, что составить ему конкуренцию в стране никто не может.