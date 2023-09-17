Местные власти заявили, что обломки сбитого в Истре беспилотника упали в лесу

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Обломки сбитого ночью беспилотника в Истринском округе Подмосковья, по предварительным данным, упали в лесу, никто не пострадал, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева в воскресенье.

"Сегодня ночью в районе 01:40 силами ПВО был уничтожен БПЛА над территорией городского округа Истра, двигающийся в сторону Москвы. Предположительно, обломки упали в лесной массив между КП "Старый свет" и Новорижским шоссе. На месте падения обломков сбитого летательного аппарата в данных районах работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет", - написала Витушева в своем телеграм-канале.

Ранее российские военные заявили об уничтожении ночью и ранним утром двух украинских беспилотников в Подмосковье. Один сбит в Истринском округе, второй - над территорией Домодедовского округа.