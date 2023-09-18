Туман ожидается в Москве до утра вторника

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Туман ожидается в российской столице с вечера понедельника до утра вторника, в связи с чем водителям рекомендуется соблюдать меры безопасности, сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 08:00 19 сентября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-500 метров. (...) Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий", - говорится в телеграм-канале департамента в понедельник.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать внезапных маневров, пешеходам - использовать одежду со светоотражающими элементами.